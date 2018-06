Paris (AFP) Der französische Schriftsteller Michel Tournier ist tot. Der renommierte Autor sei am Montagabend im Alter von 91 Jahren Zuhause in Choisel unweit von Paris gestorben, sagte sein Patensohn Laurent Feliculis der Nachrichtenagentur AFP. Tournier, der 1970 den Prix Goncourt für seinen Roman "Le roi des Aulnes" (Der Erlkönig) erhielt, gehörte zu den bedeutendsten Autoren Frankreichs in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und pflegte enge Beziehungen zu Deutschland.

