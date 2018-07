Nauen (AFP) Die SPD hat ihre Vorstandsklausur in Nauen mit scharfen Attacken auf den Koalitionspartner CDU/CSU in der Flüchtlingspolitik beendet. SPD-Chef Sigmar Gabriel warf am Montag besonders Innenminister Thomas de Maizière (CDU) vor, Vereinbarungen nicht einzuhalten, weswegen beispielsweise eine Einigung über das sogenannte Asylpaket II bisher nicht gelungen sei. Generell warf Gabriel der Union vor, ausschließlich darüber nachzudenken, "wie sie vor den Landtagswahlen Stimmung macht".

