Hannover (AFP) In den Mägen der beiden auf Wangerooge gestrandeten Pottwale befanden sich nur wenige Nahrungsreste. Das teilte das niedersächsische Umweltministerium am Montag in Hannover nach Beginn der Zerlegung der in den Jade-Weser-Port bei Wilhelmshaven geschleppten Kadaver mit. Es sei aber noch unklar, ob dieser Umstand zum Tod der Tiere geführt habe.

