Nauen (AFP) Vor den Landtagswahlen im März wird der Ton zwischen Union und SPD in der Flüchtlingspolitik deutlich schärfer. SPD-Chef Sigmar Gabriel machte am Montag zum Abschluss der Vorstandsklausur seiner Partei in Nauen besonders Innenminister Thomas de Maizière (CDU) für mangelnde Fortschritte verantwortlich. Umgekehrt attackierte CDU-Generalsekretär Peter Tauber die SPD.

