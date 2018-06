Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat vor Rückschlägen bei der Bewältigung der Syrien-Krise durch den Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran gewarnt. In der Syrien-Frage sei bereits "wieder vieles fragil geworden" durch den Konflikt zwischen Riad und Teheran, sagte Steinmeier am Montag in Brüssel. Die EU, aber auch Deutschland müssten sicherstellen, "dass dieser Konflikt nicht explodiert" und Fortschritte bei Syrien "wieder vernichtet".

