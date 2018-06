München (AFP) Volkswagen will einem Medienbericht zufolge den früheren FBI-Direktor Louis Freeh als Vermittler im Konflikt mit den US-Umweltbehörden wegen der Abgasmanipulationen hinzuziehen. Der VW-Vorstand wolle ihn mit Billigung des Aufsichtsrats als Sonderbeauftragten einsetzen, berichtete der Rechercheverbund aus "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR am Montag. Die Berufung des 66-Jährigen soll demnach am Dienstag in dem für die Abgasaffäre zuständigen Sonderausschuss des Aufsichtsrats besprochen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.