Kinshasa (AFP) Die Demokratische Republik Kongo will den bereits vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verurteilten Milizenführer Germain Katanga, der am Montag aus der Haft in Kinshasa entlassen werden sollte, weiter strafrechtlich verfolgen. Der kongolesische Justizminister Alexis Thambwe Mwamba sagte der Nachrichtenagentur AFP, Katanga werde nicht aus dem Gefängnis entlassen. Über die vom IStGH geahndeten Straftaten hinaus sei er noch in weitere schwere Verbrechen verwickelt.

