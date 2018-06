Brüssel (AFP) Irans Präsident Hassan Ruhani wird einem Medienbericht zufolge nächste Woche nach Frankreich und Italien kommen. Ruhani werde seine ursprünglich für November geplante Reise vom 25. bis 27. Januar nachholen, meldete das iranische Staatsfernsehen am Montag. Er wolle in Rom den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella und in Paris seinen französischen Kollegen François Hollande treffen. Möglich sei auch eine Zusammenkunft mit Papst Franziskus im Vatikan.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.