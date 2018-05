Paris (AFP) Bei einem Lawinenabgang in den französischen Alpen sind mindestens fünf Soldaten ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden am Montagnachmittag im Département Savoie aus einer Gruppe von rund 50 Militärs elf Skifahrer von der Lawine mitgerissen. Der Unfall geschah im Skiort Valfréjus in etwa 2000 Metern Höhe.

