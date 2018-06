Barcelona (SID) - Die Auswechslung von Weltfußballer Lionel Messi beim 6:0-Erfolg des spanischen Meisters FC Barcelona am Sonntag gegen Athletic Bilbao ist eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein. "Untersuchungen haben ergeben, dass Lionel Messi nicht verletzt ist", teilten die Katalanen zu Wiochenbeginn mit.

Bereits unmittelbar nach der Begegnung mit Bilbao hatte Barca-Trainer Luis Enrique Messis Austausch in der Halbzeitpause als reine Vorsichtsmaßnahme beschrieben. "Es war ein leichtes Ziehen im Oberschenkel, nachdem er einen Schlag auf die Rückseite bekommen hatte. Wir haben miteinander gesprochen, und wir wollten bei einer 2:0-Führung wegen unseres kommenden Programms kein Risiko eingehen", sagte der Coach.

Messi, der Barcelona gegen Bilbao nach sieben Minuten per Strafstoß in Führung gebracht hatte, war nach der Pause in der Kabine geblieben. Für den Argentinier kam Arda Turan ins Spiel. Für Barcelona, das bereits in der ersten Saisonhälfte wegen einer Knieverletzung mehrere Wochen auf Messi verzichten musste, stehen bis Ende Februar bis zu 17 Pflichtspiele auf dem Programm.