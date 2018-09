Bremen (SID) - Der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist Werder Bremen steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor der Verpflichtung der beiden Testspieler Jordan Morris und Laszlo Kleinheisler (beide 21). Abwehrspieler Assani Lukimya wechselt dagegen voraussichtlich nach China.

Beiden Testspieler hätten "einen guten Eindruck hinterlassen. Sie waren sehr bemüht", sagte Trainer Viktor Skripnik: "Wir werden uns jetzt ganz in Ruhe unterhalten und dann eine Entscheidung treffen."

Morris und Kleinheisler waren mit den Hanseaten im Trainingslager in Belek (Türkei). Angreifer Morris spielte zuletzt für die Stanford University in einer College Liga. Seit 2014 lief er sechsmal für die US-Nationalmannschaft unter Trainer Jürgen Klinsmann auf. Morris könnte ablösefrei nach Bremen wechseln. Für Mittelfeldspieler Kleinheisler vom ungarischen Klub Videoton FC ist eine Ablöse von etwa 300.000 Euro im Gespräch.

Lukimya reiste indes am Montag nach China, um beim Erstligisten Liaoning FC einen Kontrakt zu unterzeichnen. "Luki wird nach seiner Ankunft in China den Medizincheck absolvieren und seinen Arbeitsvertrag unterzeichnen. Erst dann ist der Transfer offiziell abgeschlossen", sagte Eichin, der bereits einen Ersatz für den Innenverteidiger ankündigte.

Perfekt ist bereits die Rückkehr von Lennart Thy an die Weser. Der Stürmer wechselt im Sommer von Zweitligist FC St. Pauli nach Bremen und erhält einen Dreijahresvertrag. Der 23-Jährige spielte bereits von 2010 bis 2012 bei den Grün-Weißen und ist nach Thanos Petsos der zweite Neuzugang für die nächste Saison.

Werder startet als Tabellen-16. am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) bei Schalke 04 in die Rückrunde. "Die Anspannung steigt von Tag zu Tag. Ich kann nicht sagen, was nach dem 34. Spieltag sein wird, aber die Fans können sich darauf verlassen, dass wir Vollgas geben werden und alles dafür tun, die Klasse zu halten", sagte Skripnik.