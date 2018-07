London (AFP) Im Kampf gegen die wachsende Zahl krankhaft übergewichtiger Patienten plant die Gesundheitsbehörde NHS England eine Strafsteuer auf überzuckerte Getränke und Snacks in Krankenhäusern. Er wolle bis 2020 eine Zuckersteuer für alle betroffenen Getränke und Speisen aus Krankenhausautomaten oder Cafeterias durchsetzen, kündigte der Chef von NHS England, Simon Stevens, am Montag in einem Gespräch mit dem "Guardian" an.

