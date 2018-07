London (AFP) Die britische Schauspielerin Kate Winslet rechnet damit, dass ihr "Titanic"-Filmpartner Leonardo DiCaprio in diesem Jahr den lang ersehnten Oscar erhält. "Man kann es irgendwie spüren, und ich denke, alle gönnen es ihm", sagte Winslet am Sonntag am Rande einer Preisverleihung in London. DiCaprio ist für seine Darbietung im Film "The Revenant" für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert.

