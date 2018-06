Teheran (AFP) Nach dem offiziellen Inkrafttreten des Atomabkommens und der Aufhebung der internationalen Wirtschaftssanktionen gegen den Iran ist der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Yukiya Amano, am Montag zu einem Besuch in Teheran eingetroffen. Unter anderem will er dort Präsident Hassan Ruhani, wie die amtliche Nachrichtenagentur Irna meldete. Der Iran wolle das Atomabkommen möglichst rasch vollständig umzusetzen, versicherte ein Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde.

