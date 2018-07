Tokio (AFP) Der japanische Regierungschef Shinzo Abe will als amtierender G7-Vorsitzender eine Wieder-Annäherung Russlands an die sieben westlichen Industriestaaten erreichen. Moskaus "konstruktiver Einsatz" sei wichtig bei der Beilegung der Krisen im Nahen Osten, sagte Abe der japanischen Wirtschaftszeitung "Nikkei" und der britischen "Financial Times" (Montagsausgaben). Abe äußerte sich vor dem Hintergrund der Konflikte in Syrien und Jemen und der derzeitigen Krise zwischen Saudia-Arabien und dem Iran.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.