Bogotá (AFP) Die kolumbianische Armee hat 15 Fischer aus der Gewalt der Guerillaorganisation Armee der nationalen Befreiung (ELN) befreit. 200 Soldaten der Spezialkräfte und sechs Hubschrauber seien an dem Einsatz beteiligt gewesen, gab Verteidigungsminister Luis Carlos Villegas am Sonntag in der Stadt Aguachica bekannt.

