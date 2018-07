Köln (dpa) - Nach den massiven Übergriffen auf Frauen in Köln sitzt erstmals ein Tatverdächtiger wegen einer Sexualstraftat in Untersuchungshaft. Dem 26 Jahre alten Algerier werde vorgeworfen, aus einer Gruppe heraus ein Opfer sexuell genötigt und dabei ein Handy gestohlen zu haben, teilte die Kölner Staatsanwaltschaft mit. Der Mann soll in einer Flüchtlingsunterkunft in Kerpen gelebt haben. Mehr als zwei Wochen nach den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht werden immer noch Straftaten angezeigt. 766 sind es bislang.

