Köln (dpa) - Gut zwei Wochen nach den Gewaltexzessen gegen Frauen in der Kölner Silvesternacht sitzt erstmals ein Tatverdächtiger wegen einer Sexualstraftat in Untersuchungshaft. Dem 26-jährigen Algerier wird sexuelle Nötigung vorgeworfen. Er befindet sich nun ebenso hinter Gittern wie sieben andere Verdächtige, denen Diebstahl und andere Straftaten zur Last gelegt werden, aber keine Sexualdelikte. In Düsseldorf setzte die Polizei dagegen alle 40 bei einer Razzia am Samstagabend festgenommenen Verdächtigen wieder auf freien Fuß.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.