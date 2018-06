Rooney trifft gegen Klopp - Manchester United gewinnt in Liverpool

Liverpool (dpa) - Ein Treffer von Englands Nationalspieler Wayne Rooney hat das Duell der Erzrivalen zwischen Manchester United und Jürgen Klopps FC Liverpool in der Premier League entschieden. Der United-Stürmer erzielte am Sonntag in der 78. Minute den 1:0 (0:0)-Siegtreffer für die Gäste. Ohne den verletzten Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger kam das Team von Trainer Louis van Gaal in Liverpool erst im zweiten Durchgang richtig in die Partie und nutzte die erste große Gelegenheit. Liverpool verharrt im Tabellenmittelfeld. Der FC Arsenal verteidigte ohne den verletzten Mesut Özil durch ein 0:0 bei Stoke City seine Tabellenführung.

Hohe Siege für Atletico, Barça und Real in der Primera Division

Barcelona/Madrid (dpa) - Der FC Barcelona bleibt Tabellenführer Atletico Madrid in der spanischen Primera Division auf den Fersen. Die Katalanen feierten am Sonntag durch das 6:0 (2:0) gegen Athletic Bilbao ihren höchsten Saisonsieg und wahrten den Zwei-Punkte-Rückstand auf den Hauptstadtclub, der zuvor ein 3:0 (1:0) bei UD Las Palmas hatte bejubeln können. Tabellendritter mit vier Zählern Rückstand auf Atletico ist nach wie vor Real Madrid - und das trotz eines 5:1 (5:0)-Kantersieges gegen Sporting Gijon.

Juve nach 4:0 weiter erster Neapel-Verfolger

Rom (dpa) - Mit einem Tor von Weltmeister Sami Khedira bleibt der italienische Fußball-Meister Juventus Turin weiter erster Verfolger von Tabellenführer SSC Neapel. Der Achtelfinal-Gegner des FC Bayern in der Champions League siegte am Sonntag souverän mit 4:0 (4:0) bei Udinese Calcio und liegt damit weiterhin zwei Zähler hinter den Süditalienern. Neapel gewann am Samstag gegen Sassuolo Calcio 3:1 (2:1). Inter Mailand hatte indes als Dritter beim 1:1 (1:1) im Auswärtsspiel gegen Atalanta Bergamo gepatzt. Khedira traf in der 18. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0.

Kurzer Arbeitstag für Gomez: Partie von Besiktas abgebrochen

Istanbul (dpa) - Wegen heftigen Schneefalls ist das Spiel von Fußball-Nationalspieler Mario Gomez und seinem Verein Besiktas Istanbul gegen Mersin Idman Yurdu in der türkischen Süper Lig bereits kurz nach dem Anpfiff abgebrochen worden. Der Schneefall machte das Spielfeld im Fatih-Terim-Stadion am Sonntag zum Auftakt der Rückrunde unbespielbar, so dass Schiedsrichter Mete Kalkavan beide Mannschaften bereits nach fünf Minuten wieder in die Kabinen schickte.

Wasserball-Männer haben nur noch Mini-Chance auf Olympia-Teilnahme

Belgrad (dpa) - Die deutschen Wasserball-Männer können nur noch durch die Hintertür die Teilnahme an den Olympischen Spielen schaffen. Nach einer 6:9 (2:2, 1:3, 1:2, 2:2)-Niederlage am Sonntag gegen Achtelfinal-Wunschgegner Russland bei der Europameisterschaft in Belgrad spielt das Team lediglich um die Plätze neun bis 16 - und muss darauf hoffen, dass es von anderen Kontinenten Absagen für das olympische Qualifikationsturnier vom 3. bis 10. April in Triest gibt. Der Einzug ins Viertelfinale hätte zur direkten Teilnahme an diesem Turnier gereicht.

Zeitung: Premier League soll Champions League im Handball ersetzen

Hamburg (dpa) - Eine Investorengruppe plant Informationen der Tageszeitung "Handelsblatt" (Montag) zufolge eine europäische Spitzenliga im Handball und will damit die Champions League ersetzen. Demnach soll die privat betriebene Premier Handball League AG (PHL) im Jahr 2019 an den Start gehen. Zu den Investoren soll der deutsche Spieler-Manager Wolfgang Gütschow gehören. Die PHL sei bereits am 25. November 2015 ins Handelsregister in Zürich eingetragen worden, hieß es. "Handball hat bisher kein vermarktbares Premiumprodukt", begründete Gütschow den Vorstoß.

Eisbären und Haie verlieren in der DEL

Berlin (dpa) - Die Eisbären Berlin haben am 38. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage im sechsten Spiel des neuen Jahres kassiert. Trotz des 2:3 bei Titelverteidiger Adler Mannheim verteidigten die Hauptstädter am Sonntag aber die Tabellenführung mit jetzt noch drei Punkten Vorsprung auf die Iserlohn Roosters (69). Die Kölner Haie schlittern immer tiefer in die Krise - sie unterlagen auf eigenem Eis dem Tabellen-Schlusslicht Krefeld mit 2:4, nachdem sie nach dem Derbysieg am Freitag noch auf ein Ende ihrer Dauerkrise gehofft hatten.

Bayern-Basketballer bezwingen Bremerhaven bei Kleber-Debüt

München (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern haben den Ausrutscher von ALBA Berlin genutzt und den zweiten Platz in der Bundesliga gefestigt. Beim Debüt des lange verletzten Nationalspielers Maximilian Kleber bezwangen die Münchner am Sonntag die Eisbären Bremerhaven mühevoll mit 96:86. Bester Werfer des Teams von Trainer Svetislav Pesic war Kapitän Bryce Taylor mit 19 Punkten. Mit dem 14. Saisonsieg liegt der FCB nun einen Erfolg vor Berlin, das 43:46 in Braunschweig verlor.

Youngster Krieg siegt beim Weltcup-Heimspiel in Leipzig

Leipzig (dpa) - Springreiter Niklas Krieg hat beim Weltcup-Heimspiel in Leipzig für eine Überraschung gesorgt und den Großen Preis gewonnen. Der 22 Jahre alte Außenseiter aus Villingen setzte sich am Sonntag in der Weltcup-Prüfung mit Carella durch. Für den U21-Europameister von 2014 war es bei seinem ersten Weltcup-Start der bisher größte Einzelerfolg. Auf Platz zwei kam vor 8500 Zuschauern der Ire Denis Lynch mit All Star. Zweitbester deutscher Starter war Guido Klatte aus Lastrup, der mit Qinghai auf Platz acht kam.