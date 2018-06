Niamey (AFP) Aus Angst vor Angriffen der Islamistenmiliz Boko Haram sind im Niger 99 Schulen in sicherere Gebiete verlegt worden. 6000 Schülern sei dadurch der Schulbesuch wieder ermöglicht worden, teilte das UN-Koordinierungsbüro Ocha am Montag in Niamey mit. Überdies seien in Lagern, in denen vor Boko Haram geflüchtete Menschen leben, dutzende Unterrichtsräume eingerichtet worden. Das von der Regierung und von Ocha im November gestartete Programm werde aber nach wie vor durch die prekäre Sicherheitslage und durch Vertreibungen behindert, teilte Ocha weiter mit.

