Quetta (AFP) Ein Gericht in Pakistan hat den früheren Militärmachthaber Pervez Musharraf im Verfahren um den Tod des Rebellenführers Akbar Bugti im Jahr 2006 entlastet. "Sämtliche Vorwürfe" gegen alle Beschuldigten seien fallen gelassen worden, sagte der mitangeklagte frühere Innenminister Aftab Sherpao am Montag vor Journalisten in der südwestlichen Stadt Quetta. Juristische Vertreter beider Seiten bestätigten die Angaben.

