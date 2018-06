London (dpa) - Vor einer Debatte im britischen Parlament über ein Einreiseverbot für Donald Trump hat eine Vereinigung schwarzer Anwälte gefordert, den US-Präsidentschaftsbewerber nicht mehr ins Land zu lassen. Die Society of Black Lawyers hat einen Antrag an das Innenministerium gestellt, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet. So könne man Trump zeigen, dass Großbritannien rassistischen Stereotypisierungen nicht zustimme, hieß es. Trump hatte gefordert, Muslime nicht mehr in die USA einreisen zu lassen. Mehr als 573 000 Menschen haben eine Online-Petition gegen Trump unterzeichnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.