Nauen (dpa) - Bundesjustizminister Heiko Maas hat Politik und Justiz dazu aufgerufen, angesichts der Flüchtlingskrise nicht die rechtsextreme Szene aus dem Blick zu verlieren. Es sei nach den Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht in Köln zurecht viel über Maßnahmen gegen kriminelle Ausländer geredet worden. Man dürfe aber nicht vergessen, dass es auch ein Problem mit kriminellen Rechtsextremen gebe, die sich zunehmend organisierten. Das sagte Maas am Rande der SPD-Klausur im brandenburgischen Nauen.

