Brüssel (AFP) Im Streit der Europäischen Kommission mit der polnischen Regierung hat sich EU-Ratspräsident Donald Tusk um versöhnliche Töne bemüht. "Polen hat weder Feinde auf EU-Ebene noch in Brüssel", sagte Tusk am Montag beim Besuch des polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda in Brüssel. Er forderte alle Beteiligten auf, "auf hysterisches Verhalten zu verzichten". Auch Duda warb dafür, "die Debatte zu beruhigen".

