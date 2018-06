Moskau (AFP) Nach der Veröffentlichung eines Videos von der Misshandlung von Gefangenen in einem berüchtigten russischen Straflager sind Ermittlungen gegen drei Aufseher eingeleitet worden. Es gehe um einen Vorfall in der Strafkolonie Nummer eins der südrussischen Republik Kalmückien, teilte das russische Ermittlungskomitee am Montag mit. Den Beschuldigten werde Amtsmissbrauch zur Last gelegt. Die Nichtregierungsorganisation Russisches Komitee gegen Folter erklärte, dass sie eine eigene Untersuchung eingeleitet und den Menschenrechtsrat des Kreml über die Ereignisse informiert habe.

