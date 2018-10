Singapur (AFP) Die Aufhebung westlicher Sanktionen gegen den Iran am Wochenende hat den Ölpreis zum Start in die neue Handelswoche gedrückt. In Asien wurde ein Barrel (159 Liter) Rohöl am Montag zeitweise für weniger als 28 Dollar gehandelt. Die Nordseesorte Brent kostete zwischenzeitlich 27,67 Dollar (25,34 Euro) pro Barrel, 4,4 Prozent weniger als bei Handelsschluss am Freitag.

