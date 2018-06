Madrid (AFP) Einen Monat nach der Parlamentswahl in Spanien hat König Felipe VI. Sondierungsgespräche mit den Parteien aufgenommen. Der König traf am Montag in Madrid zunächst die Vertreter kleiner Regionalparteien, zum Abschluss der Konsultationen am Freitag will er mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Mariano Rajoy zusammentreffen, der derzeit einer Übergangsregierung vorsteht. Anschließend erteilt der König laut Verfassung einem der Vertreter der Parteien im neuen Parlament den Auftrag zur Regierungsbildung. Dieser muss sich zudem einer Vertrauensabstimmung in der Volksvertretung stellen.

