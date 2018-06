Madrid (AFP) Die Zahl der international reisenden Touristen ist im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen. Die Welttourismusorganisation (UNWTO) zählte 1,18 Milliarden Reisende, 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr, wie sie am Montag in Madrid bekanntgab. Während die Zahl der Besucher in Europa, Asien und Amerika anstieg, ging sie in Nordafrika unter dem Eindruck von Terroranschlägen deutlich zurück.

