Frankfurt/Main (SID) - Für DOSB-Präsident Alfons Hörmann ist der Sport in Zeiten der europaweiten Flüchtlingskrise das wichtigste Instrument für eine erfolgreiche Integration. "In welchen Teilen der Gesellschaft", fragte der 55-Jährige am Montag beim Neujahrsempfang des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Frankfurt/Main, "kann es denn besser, intensiver und flächendeckender beginnen, Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren, als im Sport?"

Hörmann sagte daher auch plakativ, dass "wir dauerhaft unsere Sporthallen wieder benötigen, um aktive Integration erfolgreich umzusetzen".