Seoul (AFP) Im Konflikt mit Südkorea hat Nordkorea binnen einer Woche fast eine Million Flugblätter mit politischer Propaganda an heliumgefüllten Ballons über die Grenze geschickt. Die meisten Papiere seien in Grenznähe niedergegangen, einige hätten es aber auch bis in die Hauptstadt Seoul geschafft, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Montag mit. Die Ballons waren demnach mit Zeitschaltuhren versehen und platzten gezielt.

