Diyarbakir (AFP) Bei einem der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zugeschriebenen Angriff sind im Südosten der Türkei drei Polizisten getötet worden. Vier weitere Polizisten aus einem Konvoi seien verletzt worden, als in der Nacht zum Montag ein Sprengsatz explodiert sei, hieß es aus Kreisen der Sicherheitskräfte. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Ortschaft Idil in der Provinz Sirnak.

