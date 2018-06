Augsburg (AFP) Uli Hoeneß wird am 29. Februar vorzeitig auf Bewährung aus der Haft entlassen. Dem Antrag des früheren Präsidenten des FC Bayern München auf Entlassung nach Verbüßung der Hälfte seiner Haftstrafe sei vom Amtsgericht Landsberg am Lech stattgegeben worden, sagte der Präsident des Landgerichts Augsburg, Herbert Veh, am Montag auf Anfrage.

