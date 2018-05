Juba (AFP) Angesichts der anhaltenden Kämpfe im Südsudan haben sich mehr als 200.000 Menschen in UN-Flüchtlingslager gerettet. In den Behelfslagern in sechs Städten des Landes drängten sich derzeit rund 201.000 Menschen, teilte die Mission der Vereinten Nationen im Südsudan (Unmiss) am Montag mit. Mehr als 120.000 davon hielten sich in einem Lager in Bentiu im Norden des Landes auf, wo es besonders heftige Kämpfe gibt.

