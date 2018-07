Bagdad (AFP) In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben unbekannte Täter drei US-Bürger aus einer Wohnung entführt, die offenbar als Bordell genutzt wurde. Die Ausländer seien aus einer "verdächtigen Wohnung" im Stadtteil Dura verschleppt worden, erklärte ein Sprecher der Sicherheitskräfte am Montag. Hinter der Tat wurden schiitische Milizionäre vermutet, die eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) spielen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.