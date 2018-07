Tokio (dpa) - Trotz schlechter Konjunkturzahlen aus China hat die Börse in Tokio etwas Boden gut gemacht. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte stieg nach anfänglichen Verlusten um 92,80 Punkte oder 0,55 Prozent und schloss beim Stand von 17 048 Zählern. Zuvor hatte das Statistikamt in Peking mitgeteilt, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt 2015 mit 6,9 Prozent so langsam wie seit 25 Jahren nicht mehr gewachsen ist.

