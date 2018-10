Brasília (AFP) Weil kein Flugzeug für den Transport eines bereit stehenden Spenderorgans zu finden war, ist in Brasilien ein herzkranker Zwölfjähriger gestorben. Während der Junge in der Hauptstadt Brasília auf der Intensivstation gelegen habe, sei am 1. Januar im rund 800 Kilometer entfernten Itajuba im Bundesstaat Minas Gerais ein Spender-Herz für ihn gefunden worden, teilte das Gesundheitsministerium am Montag der Nachrichtenagentur AFP mit.

