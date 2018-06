Ouagadougou (AFP) Nach dem dschihadistischen Anschlag in Burkina Faso mit 30 Toten fahnden die Behörden nach möglichen Unterstützern der Täter. Etwa 20 Menschen seien seit Sonntag festgenommen worden, verlautete aus Ermittlerkreisen in der Hauptstadt Ouagadougou. Einige seien wieder freigelassen worden, andere befänden sich noch in Gewahrsam. Frankreichs Premierminister Manuel Valls sprach am Dienstag von insgesamt sechs Angreifern, von denen drei noch gesucht würden.

