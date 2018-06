Rabat (AFP) Die Zahl der bei dem Anschlag auf ein Hotel und ein Restaurant in Burkina Faso getöteten Menschen hat sich auf 30 erhöht. Die französisch-marokkanische Fotografin Leila Alaoui erlag am Montagabend in einem Krankenhaus in Ouagadougou ihren Verletzungen, wie die marokkanische Nachrichtenagentur MAP unter Berufung auf die marokkanische Botschaft in Burkina Faso berichtete.

