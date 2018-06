Ouagadougou (AFP) Nach dem dschihadistischen Anschlag auf ein Hotel in Burkina Faso haben die Sicherheitskräfte nach Angaben aus Ermittlerkreisen rund 20 Verdächtige festgenommen. Einige der seit Sonntag Festgenommenen seien inzwischen wieder freigelassen worden, sagte eine gut informierte Quelle am Montag in der Hauptstadt Ouagadougou. Andere befänden sich noch in Gewahrsam und würden verhört.

