Berlin (AFP) Ein bedeutender Teil der Unionsfraktion hat von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schriftlich eine Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik gefordert: 44 Unionsabgeordnete unterzeichneten einen Brief an Merkel, in dem sie die Rückkehr zum geltenden Recht fordern, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag erfuhr. Gemeint ist damit die Zurückweisung tausender Flüchtlinge an der deutschen Grenze, die über andere EU-Staaten dorthin gekommen sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.