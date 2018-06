Köln (AFP) Das Arbeitsklima ist den meisten Deutschen wichtiger als das Gehalt. Drei von vier Befragten (76 Prozent) legen mehr Wert auf eine angenehme Atmosphäre am Arbeitsplatz als auf eine hohe Bezahlung, wie aus einer am Dienstag in Köln veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervorgeht. Jeder Vierte (24 Prozent) würde sich hingegen für eine bessere Bezahlung entscheiden, wenn er die Wahl hätte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.