München (AFP) Die BayernLB hat im vergangenen Jahr so viel Gold und Silber an andere Banken verkauft wie noch nie. "Wir haben 2015 mehr Münzen und Barren an unserer Kunden geliefert als je zuvor", erklärte der Leiter der Abteilung Sorten und Edelmetalle der BayernLB in Nürnberg, Michael Eubel.

