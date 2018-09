Frankfurt/Main (AFP) Die osteuropäischen EU-Länder haben einem Zeitungsbericht zufolge im vergangenen Jahr zusammen nicht einmal halb so viele Flüchtlinge aufgenommen wie Deutschland. Obwohl in den elf Ländern insgesamt deutlich mehr Menschen lebten als in der Bundesrepublik, seien dort 2015 nur etwa 210.000 Erstanträge auf Asyl gestellt worden, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Mittwochsausgabe). Mehr als 174.000 davon entfielen demnach auf Ungarn.

