Berlin (AFP) Deutschland und Tunesien wollen die Rückführung abgelehnter Asylbewerber aus dem nordafrikanischen Land beschleunigen. Es bestehe "im Prinzip Einverständnis" darüber, dass Betroffene künftig mit Ersatzdokumenten, sogenannten Laissez-Passer-Papieren, in ihr Heimatland zurückgeschickt werden können, sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Dienstag nach einem Gespräch mit seinem tunesischen Kollegen Khemaies Jhinaoui in Berlin. Die Einzelheiten würden in Kürze geklärt.

