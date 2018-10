Straßburg (AFP) Als Konsequenz aus den manipulierten Abgaswerten bei Volkswagen will die Europäische Kommission in Kürze ein neues Überwachungssystem vorschlagen. Dies geht aus einem Brief der zuständigen Kommissarin Elzbieta Bienkowska an Europaabgeordnete hervor, von dem die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag eine Kopie erhielt. Demnach will die Kommission den nationalen Behörden, bisher allein für die Kontrollen zuständig, künftig auf die Finger schauen.

