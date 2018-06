Bonn (AFP) In Deutschland gibt es derzeit keine Studien mit dem Medikament, das in Frankreich zu einem fatalen Test mit einem Toten und mehreren Schwerverletzten geführt hat. Derzeit sei auch kein entsprechendes Arzneimittel in Deutschland zugelassen, teilte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) am Dienstag in Bonn mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.