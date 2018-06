Berlin (AFP) Der Politische Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, soll auch die politische Leitung des Bundestagswahlkampfs 2017 übernehmen. Das teilten die Grünen am Dienstag in Berlin mit. Er wolle mit der Partei "einen knallgrünen und kreativen Wahlkampf organisieren", kündigte Kellner dazu an.

