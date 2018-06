Wiesbaden (AFP) Die Preise in Deutschland sind im vergangenen Jahr so gering gestiegen wie zuletzt 2009. Die Teuerungsrate 2015 betrug 0,3 Prozent zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte und damit vorläufige Berechnungen bestätigte. Grund für die Entwicklung waren vor allem die niedrigen Energiepreise.

