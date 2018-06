Mainz (AFP) Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz hat sich für eine Obergrenze für Flüchtlinge ausgesprochen. "Für uns in Österreich ist klar, dass sich die Situation vom vergangenen Jahr 2016 so nicht wiederholen kann", sagte Kurz am Montagabend im ZDF-"heute-journal". "Das überfordert uns massiv und insofern wird es für Österreich notwendig sein, hier eine Obergrenze festzulegen."

