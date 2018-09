Düsseldorf (AFP) Der bisherige Leiter des nordrhein-westfälischen Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste, Jürgen Mathies, wird neuer Polizeipräsident von Köln. Entsprechende Medienberichten wurden der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Polizeikreisen bestätigt. NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) will den Nachfolger des in den Ruhestand versetzten Wolfgang Albers am Nachmittag in Köln vorstellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.